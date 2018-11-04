Отец и сын Нурмагомедовы получат награды от правительства Дагестана

СЕГОДНЯ 16:51 2018-11-04T16:51:18+03:00

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Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и его отец и тренер Абдулманап получат награды от правительства Республики Дагестан. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта республики.

По словам временно исполняющего обязанности министра Магомеда Магомедова, отец Хабиба получит медаль «За заслуги в области физической культуры и спорта в Республике Дагестан» по возвращении из отпуска в Турции. Действующий чемпион, укрепившийся в статусе народного героя после победы над Конором Макгрегором, получит высшую награду — орден «За заслуги перед Республикой Дагестан». За 10 лет существования этим орденом награждены лишь около 20 человек.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC в лёгком весе в бою против непримиримого соперника, ирландца Конора Макгрегора. Его триумф был досрочным — оппонент капитулировал после удушающего приёма в 4 раунде.

После этого Нурмагомедов укрепил статус народного героя, став одной из самых почитаемых и уважаемых личностей в Дагестане. Недавно он попал в список самых влиятельных мусульман, а после попал на второе место среди самых популярных российских звёзд в Instagram, обогнав Тимати, Егора Крида, Павла Волю и других сверхпопулярных деятелей шоу-бизнеса.