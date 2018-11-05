В Ставрополе столкнулись маршрутка и легковушка
Вечером четвертого ноября в Ставрополе столкнулись пассажирская "ГАЗель" и легковушка. По данным очевидцев, авария произошла на пересечении улиц Артёма и Мира.
В результате столкновения легковушка оказалась серьезно повреждена - капот смят, лобовое стекло и фары разбиты. У микроавтобуса также повреждена фара и бампер.
На место аварии в срочном порядке приехали полицейские и врачи "Скорой помощи". Известно, что травмы получил владелец легковушки. Понадобилась ли помощь медиков пассажирам микроавтобуса, на данный момент не сообщалось.
Что стало причиной аварии, предстоит выяснить полиции.
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