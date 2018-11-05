2018-11-05T08:44:08+03:00
Происшествия

В Ставрополе столкнулись маршрутка и легковушка

В результате аварии есть пострадавшие
Алена БЕЛЯЕВА
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Вечером четвертого ноября в Ставрополе столкнулись пассажирская "ГАЗель" и легковушка. По данным очевидцев, авария произошла на пересечении улиц Артёма и Мира.

В результате столкновения легковушка оказалась серьезно повреждена - капот смят, лобовое стекло и фары разбиты. У микроавтобуса также повреждена фара и бампер.

На место аварии в срочном порядке приехали полицейские и врачи "Скорой помощи". Известно, что травмы получил владелец легковушки. Понадобилась ли помощь медиков пассажирам микроавтобуса, на данный момент не сообщалось.

Что стало причиной аварии, предстоит выяснить полиции.

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