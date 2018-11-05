2018-11-05T10:41:48+03:00
Происшествия

300 человек застряли в Домбае на сломавшейся канатной дороге

Людей эвакуировали около двух часов
Алена БЕЛЯЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В шестом часу вечера четвертого ноября на курорте "Домбай" в Карачаево-Черкесии сломалась одна из линий канатной дороги. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ГУ МЧС по республике, остановка произошла из-за неполадок в электронике. В этот момент на склоне находились около трех сотен человек.

На место аварии прибыли сотрудники экстренного ведомства, которые организовали эвакуацию туристов. Людей спускали по второй линии канатной дороги небольшими группами по 20-25 человек. В итоге, спуск отдыхающих растянулся на два с лишним часа. Никто из туристов не пострадал.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тройное ДТП в Северной Осетии: один человек погиб и восемь попали в больницу
Рабочая неделя на Ставрополье будет теплой
На Ставрополье 90-летняя пенсионерка раскусила телефонных мошенников
В Ставрополе столкнулись маршрутка и легковушка
В Кабардино-Балкарии возобновят брошенные 30 лет назад раскопки
Отец и сын Нурмагомедовы получат награды от правительства Дагестана
В Ставрополе потушили пожар в ресторане у «Евроотеля»
В Ставрополе ко Дню народного единства испекли каравай, весом 561 кг
Во Владикавказе полицейские накрыли подпольное казино
Юрий Чайка освободил от должностей трёх прокуроров в Дагестане
Поножовщина в кафе Владикавказа: три человека ранены
В Ставрополе бизнесмены утаили от государства 5 миллионов
В Ставрополе перекроют дороги
В Эльбрусском районе повязали похитителей 350 качанов капусты
В Дагестане уволили главу Фонда медстрахования, подозреваемого в многомиллионном мошенничестве
Роспотребнадзор: В Ставрополе закрыли 3 точки продажи шаурмы
Сбитой в Ставрополе школьнице срочно требуется донорская кровь
В Кисловодске из-за короткого замыкания эвакуировали ресторан
В Нальчике завели дело на 37-летнего жителя, два месяца насиловавшего сына сожительницы
Рекордный с 1991 года урожай винограда собрали в Дагестане
Восьмиклассников из КБР наградили за спасение мужчины
В Дагестане из-за лихача в аварии пострадали пять человек
В Кабардино-Балкарии супруг расстрелял жену из автомата