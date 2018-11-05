300 человек застряли в Домбае на сломавшейся канатной дороге

СЕГОДНЯ 10:41 2018-11-05T10:41:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В шестом часу вечера четвертого ноября на курорте "Домбай" в Карачаево-Черкесии сломалась одна из линий канатной дороги. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ГУ МЧС по республике, остановка произошла из-за неполадок в электронике. В этот момент на склоне находились около трех сотен человек.

На место аварии прибыли сотрудники экстренного ведомства, которые организовали эвакуацию туристов. Людей спускали по второй линии канатной дороги небольшими группами по 20-25 человек. В итоге, спуск отдыхающих растянулся на два с лишним часа. Никто из туристов не пострадал.