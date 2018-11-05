Тройное ДТП в Северной Осетии: один человек погиб и восемь попали в больницу
Авария унесла жизнь 29-летнего парня
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Вчера вечером на 548 км трассы "Кавказ" произошло ДТП с участием трех автомобилей.
Как рассказали ,"Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД Северной Осетии, один человек в аварии погиб, еще восемь были госпитализированы.
- От полученных телесных повреждений 29-летний житель республики скончался на месте, остальные восемь участников ДТП госпитализированы в республиканскую клиническую больницу Владикавказа, - добавили в ведомстве.
Специалисты устанавливают причину трагедии и детали ЧП.