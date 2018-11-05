2018-11-05T11:12:19+03:00
Общество

Рабочая неделя на Ставрополье будет теплой

Похолодает ближе к выходным
Алена БЕЛЯЕВА
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На Ставрополье прогнозируют теплую и солнечную в первые дни рабочей недели. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в краевом Гидрометцентре, днем пятого ноября столбики термометров поднимутся до отметки 14 градусов тепла, а вечером похолодает до 7 градусов. Порывы ветра будут достигать 9 метров в секунду.

Во вторник ожидается 12 градусов днем и 5 градусов вечеров. Ветер станет сильнее - от 9 до 12 метров в секунду.

В краевом центре в понедельник будет 12 градусов днем и 4 ночью, а во вторник - 10 и 3 градуса соответственно. Согласно прогнозам, порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду.

До пятницы осадков не ожидается. Первые заморозки могут начаться уже в выходные.

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