На Ставрополье мошенники обворовали три секс-шопа и попали на видео

СЕГОДНЯ 12:29 2018-11-05T12:29:49+03:00

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В Ставрополе пара мошенников крадёт деньги из касс магазинов, отвлекая внимание продавнов. Таким образом им удалось обнести обувной и три секс-шопа. Об опасности жителей города предупредил пользователь, ставший жертвой хитроумных мошенников.

— В Ставрополе обокрали очередной магазин, на этот раз обувной. Работают в паре: один отвлекает, второй крадет. До этого магазина они обворовали 3 сексшопа. Будьте внимательны! Кто встретит их, незамедлительно обращайтесь в полицию! — Опубликовала обращение пострадавшего одна из популярных ставропольских групп в социальных сетях.

При этом мошенников ничуть не беспокоит, что они попадают на запись камер видеонаблюдения. Ролик с кражей в обувном, произошедшей 4 октября, был прикреплён в качестве видеодоказательства.

На кадрах видно, что продавец магазина отошёл с одним из грабителей, в это время второй мошенник зашёл в торговый зал и беспрепятственно забрал деньги из кассы.

Хитроумных мошенников по факту нескольких краж разыскивает полиция.