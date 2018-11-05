В Ингушетии известный телеведущий погиб в автокатастрофе с грузовиком

СЕГОДНЯ 13:41 2018-11-05T13:51:56+03:00

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Известный ингушский телеведущий Руслан Чахкиев погиб в ночь на 5 октября в Назрани. На большой скорости их Toyota Camry врезалась в стоявший на обочине мусоровоз. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщил информированный источник в силовых структурах региона.

— Двое молодых людей в автомобиле Toyota Camry разбились в ДТП на пересечении улиц Картоева и Мира, неподалёку от мечети. Инцидент произошёл около полуночи. Автомобиль ехал на большой скорости, водитель не заметил припаркованный на обочине мусоровоз. У него не работали габаритные огни и не был включён маячковый сигнал, поэтому заметить грузовик было крайне сложно, — рассказал собеседник.

В результате столкновения Чахкиев и его друг Ибрагим Евлоев скончались на месте.

Позже информацию подтвердил наставник и друг ведущего юмористической программы «Прайм Тайм», руководитель ансамбля «Сунжа» Умар Гулиев.

— Лучше бы я не просыпался. Один из лучших выпускников, мой сын Руслан Чахкиев. О, Аллах, почему не я? Русик так любил людей. В последние дни у него было столько прекрасных идей, которые он уже не сможет претворить в жизнь, — написал Гулиев на личной странице в Facebook.