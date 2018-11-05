На Ставрополье полицейские устроили погоню за пьяным лихачом
В селе Татарка Шпаковского района полицейскому патрулю пришлось гнаться за пьяным лихачом, который проигнорировал требование автоинспекторов остановиться.
Кадры с погоней за нетрезвым нарушителем на Ставрополье.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД Ставропольского края, нарушитель пытался скрыться на авто, но уже через несколько метров выскочил из-за руля и подался в бега. Нетрезвого мужчину тут же поймали.
- Пройти процедуру медосвидетельствования он отказался, - добавили в ведомстве. - Водитель отстранен от права управления транспортным средством, а автомобиль помещен на штрафную стоянку города Михайловска.
На горе-беглеца завели административное дело по статье "невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".