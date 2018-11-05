На Ставрополье полицейские устроили погоню за пьяным лихачом

СЕГОДНЯ 14:04 2018-11-05T16:20:17+03:00

Сперва нарушитель пытался уехать, а потом убежать [видео]

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В селе Татарка Шпаковского района полицейскому патрулю пришлось гнаться за пьяным лихачом, который проигнорировал требование автоинспекторов остановиться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/676458" frameborder="0"></iframe> Кадры с погоней за нетрезвым нарушителем на Ставрополье.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД Ставропольского края, нарушитель пытался скрыться на авто, но уже через несколько метров выскочил из-за руля и подался в бега. Нетрезвого мужчину тут же поймали.

- Пройти процедуру медосвидетельствования он отказался, - добавили в ведомстве. - Водитель отстранен от права управления транспортным средством, а автомобиль помещен на штрафную стоянку города Михайловска.

На горе-беглеца завели административное дело по статье "невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".