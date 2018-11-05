2018-11-05T16:02:40+03:00
Общество

В Ставропольском зоопарке появились голубые бараны, эму, рыси и лани

Жители города могут придумать имена для новых питомцев
Андрей ЗОБОВ
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Детёныш самой большой птицы в мире — эмуДетёныш самой большой птицы в мире — эмуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В зоопарке парка Победы в Ставрополе пополнение: в краевую столицу привезли четыре пары животных и плиц. Среди них такие редкие виды, как эму и голубые бараны. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» рассказали представители зоопарка.

Голубые бараны обитают в высокогорьях Ирана, Тибета и Гималаев Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Голубые бараны обитают в высокогорьях Ирана, Тибета и ГималаевФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

— Нам завезли три новых вида животных. Это голубые бараны, обитающие в высокогорьях Ирана, Тибета и Гималаев, европейские лани и рыси. Кроме того, зоопарк пополнился представителями казуарообразных птиц, которых, по ошибке часто причисляют к страусам — эму. Самые большие в мире представители класса птиц обитают на территории Австралии. Все новые обитатели зоопарка завезены парами и мы надеемся что они приживутся и датут здоровое потомство, — сообщили в пресс-службе.

Маленькая рысь Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Маленькая рысьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Традиционно, жителям города предлагают выбрать интересные имена для новых обитателей. Победителей ждёт приятный подарок — абонемент на посещение. Свои предложения желающие могут оставить в кассе зоопарка.

Европейская лань Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Европейская ланьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Полную фотогалерею со снимками новых жителей зоопарка можно посмотреть по ссылке.

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