В Ставропольском зоопарке появились голубые бараны, эму, рыси и лани
В зоопарке парка Победы в Ставрополе пополнение: в краевую столицу привезли четыре пары животных и плиц. Среди них такие редкие виды, как эму и голубые бараны. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» рассказали представители зоопарка.
Голубые бараны обитают в высокогорьях Ирана, Тибета и ГималаевФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
— Нам завезли три новых вида животных. Это голубые бараны, обитающие в высокогорьях Ирана, Тибета и Гималаев, европейские лани и рыси. Кроме того, зоопарк пополнился представителями казуарообразных птиц, которых, по ошибке часто причисляют к страусам — эму. Самые большие в мире представители класса птиц обитают на территории Австралии. Все новые обитатели зоопарка завезены парами и мы надеемся что они приживутся и датут здоровое потомство, — сообщили в пресс-службе.
Маленькая рысьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Традиционно, жителям города предлагают выбрать интересные имена для новых обитателей. Победителей ждёт приятный подарок — абонемент на посещение. Свои предложения желающие могут оставить в кассе зоопарка.
Европейская ланьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Полную фотогалерею со снимками новых жителей зоопарка можно посмотреть по ссылке.
Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»