В Кабардино-Балкарии две девушки погибли в ДТП с микроавтобусом
В Кабардино-Балкарии в столкновении «Калины» и «ГАЗели» погибли две девушки. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по республике.
— Авария произошла днём 5 октября на 431 километре федеральной автотрассы «Кавказ», недалеко от Баксанского поста ДПС. Водитель «ГАЗели» допустил лобовое столкновение с автомобилем «Лада Калина», — сообщили в пресс-службе.
В результате две девушки — водитель и пассажир отечественной легковушки, погибли на месте. Два человека, ехавшие в микроавтобусе, получили травмы. Сейчас с ними работают врачи.
По словам очевидцев, виновником аварии мог стать водитель микроавтобуса. Он не соблюдал дистанцию до двигавшегося впереди Hundai Solaris, столкнулся с ним и вылетел на «встречку». Там, на полной скорости, в него и влетела «Калина».
В КБР две девушки погибли в ДТП с микроавтобусом.
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