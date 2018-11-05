2018-11-05T22:02:22+03:00
Происшествия

В Кабардино-Балкарии две девушки погибли в ДТП с микроавтобусом

Водитель и пассажир «ГАЗели» госпитализированы
Андрей ЗОБОВ
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Шансов выжить у двух пассажирок легковушки не было. Фото: кадр видеоШансов выжить у двух пассажирок легковушки не было. Фото: кадр видео
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В Кабардино-Балкарии в столкновении «Калины» и «ГАЗели» погибли две девушки. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по республике.

— Авария произошла днём 5 октября на 431 километре федеральной автотрассы «Кавказ», недалеко от Баксанского поста ДПС. Водитель «ГАЗели» допустил лобовое столкновение с автомобилем «Лада Калина», — сообщили в пресс-службе.

В результате две девушки — водитель и пассажир отечественной легковушки, погибли на месте. Два человека, ехавшие в микроавтобусе, получили травмы. Сейчас с ними работают врачи.

По словам очевидцев, виновником аварии мог стать водитель микроавтобуса. Он не соблюдал дистанцию до двигавшегося впереди Hundai Solaris, столкнулся с ним и вылетел на «встречку». Там, на полной скорости, в него и влетела «Калина».

В КБР две девушки погибли в ДТП с микроавтобусом.

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