В Грозном в аварии с маршруткой пострадали 10 человек

СЕГОДНЯ 20:24 2018-11-05T20:25:51+03:00

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В Грозном столкнулись два легковых автомобиля и маршрутка. В результате аварии пострадали 10 человек, двое из них — подростки. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе республиканского управления ГИБДД.

— В Заводском районе Грозного, на улице Сайханова столкнулись «Лада Ларгус», Ford Mondeo и пассажирская «ГАЗель». Причины аварии пока не ясны. Предварительно в аварии пострадали 10 человек, среди них двое подростков 15 и 17 лет, — сообщили в пресс-службе.

В свою очередь, в министерстве здравоохранения уточнили, что трое участников аварии не достигли совершеннолетия. При этом у одного из них серьёзнейшая травма — перелом тазовых костей.

— Ещё двое детей отправлены в детскую клиническую больницу №2. Получивший перелом таза госпитализирован в республиканскую клиническую больницу скорой помощи имени Ханбиева. Трое взрослых находятся в состоянии средней тяжести. Оставльные четыре человека получили помощь амбулаторно. Угрозы жизни пострадавших нет, — сообщили в минздраве.

На месте происшествия работает следственная группа, выясняющая причины и степень вины участников аварии.