Во Владикавказе местный житель вернул в полицию чужую барсетку с деньгами

СЕГОДНЯ 08:31 2018-11-06T10:53:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Молодой человек принес в полицию обнаруженную на улице барсетку. В сумке были деньги, банковские карты и водительские права на имя жителя Владикавказа.

- Молодой человек по имени Сергей Мулдаров на днях нашел ее на проезжей части улицы Мамсурова и принес в полицию с просьбой отыскать владельца, - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД Северной Осетии. - Когда хозяин нашелся, выяснилось, что он случайно положил сумку на бампер автомобиля. А потом, забыв о ней, сел в машину и уехал.

Мужчина был очень удивлен не только неожиданному возвращению потерянного имущества, но и тому, каким необычным способом оно обнаружилось и вернулось к нему.

Тем временем руководство полиции Владикавказу выразил нашедшему благодарность за проявленную гражданскую сознательность. Владелец сумки также поблагодарил парня.