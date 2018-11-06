Археологи раскопают в Ставрополе древнее Татарское городище

СЕГОДНЯ 10:02 2018-11-06T10:04:18+03:00

Работы планируется начать в 2018 году

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Археологи хотят раскопать древнее Татарское городище в Ставрополе. Последний раз его раскопки велись в начале 90-х годов, новая научная экспедиция запланирована на 2019 год.

Как сообщает глава Ставропольского государственного музея-заповедника имени Прозрителева и Праве, специалисты уже оценивают местность и планируют поэтапное исследование памятника с соблюдением законов об охране исторического наследия.

Отмечается, что в 2020 году к изучению городища привлекут профессора Баварского университета Йорга Фассбиндера.

СПРАВКА - "КП"

Татарское городище представляет особую культурную ценность, поскольку за тысячу лет впитал в себя атмосферу кобанского, скифского, сарматского и хазарского исторических периодов. Историки называют памятник крупнейшим из известных на всем Северном Кавказе.