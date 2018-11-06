Археологи раскопают в Ставрополе древнее Татарское городище
Археологи хотят раскопать древнее Татарское городище в Ставрополе. Последний раз его раскопки велись в начале 90-х годов, новая научная экспедиция запланирована на 2019 год.
Как сообщает глава Ставропольского государственного музея-заповедника имени Прозрителева и Праве, специалисты уже оценивают местность и планируют поэтапное исследование памятника с соблюдением законов об охране исторического наследия.
Отмечается, что в 2020 году к изучению городища привлекут профессора Баварского университета Йорга Фассбиндера.
СПРАВКА - "КП"
Татарское городище представляет особую культурную ценность, поскольку за тысячу лет впитал в себя атмосферу кобанского, скифского, сарматского и хазарского исторических периодов. Историки называют памятник крупнейшим из известных на всем Северном Кавказе.