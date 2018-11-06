2018-11-06T12:02:42+03:00
Общество

Больше полмиллиарда потратил Дагестан на виноград

Деньги направили в 2018 году на развитие отрасли по выращиванию ягоды
Евгения СОКОРЕВА
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Свыше полмиллиарда рублей потратил Дагестан на развитие виноградарства в республике за этот год. Из них 460 миллионов направил федеральный бюджет, а 124 миллиона - местный. Причем из последней суммы 100 млн рублей впервые вложили в переработку ягоды.

Как отмечает врио председателя комитета по виноградарству Гайдар Шуайбов, в 2018-м в Дагестане заложили 713 га площадей под выращивание винограда. Еще столько же появится до конца года.

Напомним, в этом году регион перебил рекорд по урожайности винограда за 1991 год и собрал 171 тыс тонн ягоды.

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