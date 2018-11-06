2018-11-06T11:01:27+03:00
Общество

Ставрополь может стать столицей «Тотального диктанта»

На официальном сайте открыто народное голосование
Андрей ЗОБОВ
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Ставрополь вошёл в список городов, претендующих на статус столицы «Тотального диктанта» в 2019 году. Краевая столица вошла в короткий список из 14 претендентов.

Народное голосование, которое поможет жюри конкурса выбрать столицу для следующего «Тотального диктанта» стартовало на официальном сайте акции. В список претендентов попал и Ставрополь. Голосование, которое определит пятёрку лидеров, продолжится вплоть до 21 октября, при этом поддержать город можно один раз в сутки. Окончательное решение примет жюри конкурса.

При этом объявлено, что за каждый пятый голос пользователи смогут получить приятный подарок — электронную книгу от одного из популярнейших интернет-магазинов «ЛитРес».

Победа в соревновании сулит жителям и другие приятные подарки — каждый год в столице «Тотального диктанта» текст читает литератор — автор текста. Таким образом, у жителей краевого центра есть возможность побороться за возможность познакомиться и пообщаться с одним из лучших современных российских прозаиков. Имя писателя станет известно 7 ноября.

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