2018-11-06T12:03:33+03:00
Общество

В Ессентуках воспитанники детдома встретят Новый год в семьях

В городе-курорте стартовал благотворительный проект «Подарите детям праздник!»
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Любая ессентукская семья, при наличии необходимых документов, может пригласить ребенка на новогодние каникулы. Благодаря проекту у детей из детского дома появится возможность пожить внутри семьи, получить навыки общения со взрослыми и другими детьми в семейном кругу. Пребывание в семье поможет детям-сиротам в адаптации и социализации, подготовит их ко взрослой жизни за пределами детского дома.

Новогодняя акция организована отделом опеки и попечительства администрации Ессентуков. Жители города, желающие подарить детям праздник, ощутить тепло семейного очага, могут взять ребенка на гостевое проживание при наличии перечня документов, опубликованных на сайте управления образования.

Более подробную информацию можно получить в администрации ГКУ «Детский дом 35» по адресу: Ессентуки, ул. Комарова, 4, тел. 2-78-01, либо в управлении образования администрации города Ессентуки по адресу: Ессентуки, ул. Пятигорская, 112 а, кабинет 9, 13, отдел опеки и попечительства, тел. 4-34-82.

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