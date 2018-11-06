2018-11-06T13:42:56+03:00
Спорт

Игроки «Анжи» решили доиграть первую половину сезона

Футболисты не смогли добиться выплаты зарплат, но решили не бросать клуб
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Игроки махачкалинского «Анжи» доиграют первый круг чемпионата РФПЛ. Об этом рассказал главный тренер команды Магомед Адиев.

Футболисты решили играть несмотря на предъявленный руководству клуба ультиматум. В начале октября 23 игрока махачкалинцев предупредили, что прекратят выполненять трудовые обязанности. Бойкотировать хотели ещё матч со столичным ЦСКА 19 октября. Основным требованием было частичное погашение многомесячных долгов по зарплате.

— Не хочу об этом долго говорить, не в моем характере два раза просить. Мы один раз попросили, никто на это не отреагировал. Ребятам говорю: не хотят помогать — не надо. Давайте мы останемся футболистами, профессионалами. Доживем до конца первой половины чемпионата, — заявил Адиев.

Также в помощи клубу отказало руководство Республики Дагестан. Боссы «Анжи» обращались к чиновникам ещё летом, заявив о долгах на 300 миллионов рублей. Именно эту сумму они рассчитывали получить от регионального правительства в качестве материальной поддержки.

— Наши ряды с каждым днем редеют, и мне даже особенно некого в матче выпустить на замену. Видно, что нам никто не собирается помогать. Не хотят — и не надо, мы свое дело сделаем. 8-го числа подведем некий итог, разъедемся, а что дальше будет с командой, я вообще не понимаю, — резюмировал главный тренер «Анжи».

Напомним, что до зимнего перерыва клуб проведет четыре матча в рамках премьер-лиги — против «Арсенала» (9 ноября), «Рубина» (24 ноября), «Уфы» (1 декабря), «Спартака» (8 декабря).

Еще больше материалов по теме: «Спорт Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За шпионский "жучок" будут судить экс-начальника из МВД Ингушетии
Боец Хабиб Нурмагомедов получил высшую награду Дагестана
В Дагестане возбудили уголовное дело после гибели трёх рабочих
В Ессентуках воспитанники детдома встретят Новый год в семьях
Больше полмиллиарда потратил Дагестан на виноград
Ставрополь может стать столицей «Тотального диктанта»
Археологи раскопают в Ставрополе древнее Татарское городище
Во Владикавказе местный житель вернул в полицию чужую барсетку с деньгами
В Грозном в аварии с маршруткой пострадали 10 человек
В Кабардино-Балкарии две девушки погибли в ДТП с микроавтобусом
В Ингушетии при строительстве дороги нашли некрополь
В Ставропольском зоопарке появились голубые бараны, эму, рыси и лани
У ставропольца угнал авто пьяный автослесарь
На Ставрополье полицейские устроили погоню за пьяным лихачом
В Ингушетии известный телеведущий погиб в автокатастрофе с грузовиком
На Ставрополье мошенники обворовали три секс-шопа и попали на видео
Тройное ДТП в Северной Осетии: один человек погиб и восемь попали в больницу
Рабочая неделя на Ставрополье будет теплой
300 человек застряли в Домбае на сломавшейся канатной дороге
На Ставрополье 90-летняя пенсионерка раскусила телефонных мошенников