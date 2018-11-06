Игроки «Анжи» решили доиграть первую половину сезона
Игроки махачкалинского «Анжи» доиграют первый круг чемпионата РФПЛ. Об этом рассказал главный тренер команды Магомед Адиев.
Футболисты решили играть несмотря на предъявленный руководству клуба ультиматум. В начале октября 23 игрока махачкалинцев предупредили, что прекратят выполненять трудовые обязанности. Бойкотировать хотели ещё матч со столичным ЦСКА 19 октября. Основным требованием было частичное погашение многомесячных долгов по зарплате.
— Не хочу об этом долго говорить, не в моем характере два раза просить. Мы один раз попросили, никто на это не отреагировал. Ребятам говорю: не хотят помогать — не надо. Давайте мы останемся футболистами, профессионалами. Доживем до конца первой половины чемпионата, — заявил Адиев.
Также в помощи клубу отказало руководство Республики Дагестан. Боссы «Анжи» обращались к чиновникам ещё летом, заявив о долгах на 300 миллионов рублей. Именно эту сумму они рассчитывали получить от регионального правительства в качестве материальной поддержки.
— Наши ряды с каждым днем редеют, и мне даже особенно некого в матче выпустить на замену. Видно, что нам никто не собирается помогать. Не хотят — и не надо, мы свое дело сделаем. 8-го числа подведем некий итог, разъедемся, а что дальше будет с командой, я вообще не понимаю, — резюмировал главный тренер «Анжи».
Напомним, что до зимнего перерыва клуб проведет четыре матча в рамках премьер-лиги — против «Арсенала» (9 ноября), «Рубина» (24 ноября), «Уфы» (1 декабря), «Спартака» (8 декабря).
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