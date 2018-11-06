2018-11-06T14:38:27+03:00
Происшествия

В Дагестане возбудили уголовное дело после гибели трёх рабочих

Из-за обрыва троса несчастные упали с 13 этажа
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту гибели трёх рабочих на стройке в Дербенте. Они упали с 13 этажа из-за оборвавшегося троса. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Дагестан.

— Следствием установлено, что 23 октября 2018 года примерно в 7 часов на строящемся объекте по улице Сальмана в городе Дербент трое рабочих осуществляли подъем на платформе, предназначенной для поднятия грузов. При достижении максимальной высоты движущейся платформы указанного механизма, на уровне 13 этажа, произошел обрыв металлического троса, — разъяснили обстоятельства трагедии в следственном управлении.

Платформа рухнула вниз. Несчастные рабочие получили смертельные травмы и скончались до прибытия врачей.

Следователи установили, что работы на стройке производились с нарушениями техники безопасности. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются виновные должностные лица.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За шпионский "жучок" будут судить экс-начальника из МВД Ингушетии
Боец Хабиб Нурмагомедов получил высшую награду Дагестана
Игроки «Анжи» решили доиграть первую половину сезона
В Ессентуках воспитанники детдома встретят Новый год в семьях
Больше полмиллиарда потратил Дагестан на виноград
Ставрополь может стать столицей «Тотального диктанта»
Археологи раскопают в Ставрополе древнее Татарское городище
Во Владикавказе местный житель вернул в полицию чужую барсетку с деньгами
В Грозном в аварии с маршруткой пострадали 10 человек
В Кабардино-Балкарии две девушки погибли в ДТП с микроавтобусом
В Ингушетии при строительстве дороги нашли некрополь
В Ставропольском зоопарке появились голубые бараны, эму, рыси и лани
У ставропольца угнал авто пьяный автослесарь
На Ставрополье полицейские устроили погоню за пьяным лихачом
В Ингушетии известный телеведущий погиб в автокатастрофе с грузовиком
На Ставрополье мошенники обворовали три секс-шопа и попали на видео
Тройное ДТП в Северной Осетии: один человек погиб и восемь попали в больницу
Рабочая неделя на Ставрополье будет теплой
300 человек застряли в Домбае на сломавшейся канатной дороге
На Ставрополье 90-летняя пенсионерка раскусила телефонных мошенников