В Дагестане возбудили уголовное дело после гибели трёх рабочих

СЕГОДНЯ 14:38 2018-11-06T14:38:27+03:00

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В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту гибели трёх рабочих на стройке в Дербенте. Они упали с 13 этажа из-за оборвавшегося троса. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Дагестан.

— Следствием установлено, что 23 октября 2018 года примерно в 7 часов на строящемся объекте по улице Сальмана в городе Дербент трое рабочих осуществляли подъем на платформе, предназначенной для поднятия грузов. При достижении максимальной высоты движущейся платформы указанного механизма, на уровне 13 этажа, произошел обрыв металлического троса, — разъяснили обстоятельства трагедии в следственном управлении.

Платформа рухнула вниз. Несчастные рабочие получили смертельные травмы и скончались до прибытия врачей.

Следователи установили, что работы на стройке производились с нарушениями техники безопасности. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются виновные должностные лица.