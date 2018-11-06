Боец Хабиб Нурмагомедов получил высшую награду Дагестана
Боец Хабиб Нурмагомедов получил высшую награду Дагестана. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе правительства республики, чемпиону UFC вручили орден "За заслуги перед Республикой Дагестан", а его отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову - медаль "За заслуги в области физической культуры и спорта в Республике Дагестан".
Напомним, Хабиб Нурмагомедов сейчас является главной гордостью Дагестана после того, как одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе. Кстати, спортсмен провел 27 боев и во всех одержал победу.
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