За шпионский "жучок" будут судить экс-начальника из МВД Ингушетии

СЕГОДНЯ 16:05 2018-11-06T16:05:24+03:00

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В Ингушетии на скамью подсудимых попал уже бывший начальник Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте. Высокопоставленный полицейский 49 лет в 2016 году купил с рук портативный микрофон и установил в служебном кабинете. Год "жучок" записывал все, что происходило на рабочем месте руководителя.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственных органов республики, по статье "незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" будут судить.

- Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в ведомстве.