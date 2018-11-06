Доверчивый ставрополец переписал квартиру на мошенницу с сайта знакомств

СЕГОДНЯ 18:12 2018-11-06T18:12:47+03:00

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В Ставрополе мошенница с сайта знакомств вошла в доверие местного жителя и переписала на себя его жилье.

В 2015 году она попросила заключить договор купли-продажи на свое имя, объяснив, что не может продать свое жилье, купленное на средства материнского капитала и поделенное с детьми. Влюбленный мужчина согласился помочь. Причиненный в результате ущерб пострадавшему оценили в полмиллиона рублей.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе Ставропольского краевого суда, аферистку за обман с недвижимостью приговорили к 3 годам условно с испытательным сроком на такой же период.