2018-11-06T18:12:47+03:00
Происшествия

Доверчивый ставрополец переписал квартиру на мошенницу с сайта знакомств

Женщина обманула его уловкой про материнский капитал
Евгения СОКОРЕВА
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В Ставрополе мошенница с сайта знакомств вошла в доверие местного жителя и переписала на себя его жилье.

В 2015 году она попросила заключить договор купли-продажи на свое имя, объяснив, что не может продать свое жилье, купленное на средства материнского капитала и поделенное с детьми. Влюбленный мужчина согласился помочь. Причиненный в результате ущерб пострадавшему оценили в полмиллиона рублей.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе Ставропольского краевого суда, аферистку за обман с недвижимостью приговорили к 3 годам условно с испытательным сроком на такой же период.

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