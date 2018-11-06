2018-11-06T19:22:39+03:00
Происшествия

83 ребенка пострадали в аварии на Ставрополе

С начала года в городе произошло 72 ДТП с участием детей
Алена БЕЛЯЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ставрополе с начала текущего года произошло 72 ДТП с участием детей. 83 ребенка получили ранения в авариях.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в отдельном батальоне ГИБДД города Ставрополя, в минувшие праздничные выходные в городе в ДТП пострадал 6-летний малыш. По данным ведомства, авария произошла 3 ноября на улице Лермонтова около половины десятого вечера.

Водитель "Фольксваген Поло" не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего попутного "БМВ 525XI" и произошло столкновение. В машине виновника аварии на заднем сидении находился ребенок. Он получил травмы из-за того, что в авто не было детского удерживающего устройства. Его отправили в больницу для осмотра врачами.

Еще больше материалов по теме: «ДТП на Северном Кавказе»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Доверчивый ставрополец переписал квартиру на мошенницу с сайта знакомств
Во Владикавказе полицейские изъяли 2,3 миллиона бутылок вина
За шпионский "жучок" будут судить экс-начальника из МВД Ингушетии
Боец Хабиб Нурмагомедов получил высшую награду Дагестана
В Дагестане возбудили уголовное дело после гибели трёх рабочих
Игроки «Анжи» решили доиграть первую половину сезона
В Ессентуках воспитанники детдома встретят Новый год в семьях
Больше полмиллиарда потратил Дагестан на виноград
Ставрополь может стать столицей «Тотального диктанта»
Археологи раскопают в Ставрополе древнее Татарское городище
Во Владикавказе местный житель вернул в полицию чужую барсетку с деньгами
В Грозном в аварии с маршруткой пострадали 10 человек
В Кабардино-Балкарии две девушки погибли в ДТП с микроавтобусом
В Ингушетии при строительстве дороги нашли некрополь
В Ставропольском зоопарке появились голубые бараны, эму, рыси и лани
У ставропольца угнал авто пьяный автослесарь
На Ставрополье полицейские устроили погоню за пьяным лихачом
В Ингушетии известный телеведущий погиб в автокатастрофе с грузовиком
На Ставрополье мошенники обворовали три секс-шопа и попали на видео
Тройное ДТП в Северной Осетии: один человек погиб и восемь попали в больницу
Рабочая неделя на Ставрополье будет теплой
300 человек застряли в Домбае на сломавшейся канатной дороге
На Ставрополье 90-летняя пенсионерка раскусила телефонных мошенников