83 ребенка пострадали в аварии на Ставрополе

СЕГОДНЯ 19:22 2018-11-06T19:22:39+03:00

С начала года в городе произошло 72 ДТП с участием детей

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В Ставрополе с начала текущего года произошло 72 ДТП с участием детей. 83 ребенка получили ранения в авариях.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в отдельном батальоне ГИБДД города Ставрополя, в минувшие праздничные выходные в городе в ДТП пострадал 6-летний малыш. По данным ведомства, авария произошла 3 ноября на улице Лермонтова около половины десятого вечера.

Водитель "Фольксваген Поло" не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего попутного "БМВ 525XI" и произошло столкновение. В машине виновника аварии на заднем сидении находился ребенок. Он получил травмы из-за того, что в авто не было детского удерживающего устройства. Его отправили в больницу для осмотра врачами.