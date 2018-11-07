В Дагестане двое полицейских и предприниматель похитили вещдоков на 137 млн рублей
Кировский районный суд Махачкалы вынес приговор экс-начальнику отдела следственной части МВД Магомеду Абдулаеву, бывшему эксперту центра судебной экспертизы Руслану Абдуллаеву и предпринимателю Касуму Мусаеву, которые обвинялись в хищении вещественных доказательств.
C июля по октябрь 2011 года злоумышленники похитили предметы одежды, обуви и иных товаров народного потребления общей стоимостью свыше 137 млн рублей, которые являлись вещественными доказательствами по уголовным делам о контрабанде
Магомеду Абдулаеву назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы.Руслан Абдуллаев приговорен к 3,5 годам лишения свободы. Мусаеву назначено 2,5 года лишения свободы. Все трое будут отбывать наказание в колонии общего режима.
Судом также удовлетворен иск о взыскании с обвиняемых в счет возмещения причиненного материального ущерба свыше 137 млн рублей.
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