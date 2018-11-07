Экс-министру здравоохранения Дагестана продлили срок заключения в СИЗО

СЕГОДНЯ 10:51 2018-11-07T10:57:56+03:00

Следствие по делу о мошенничестве на 115 миллионов продолжается

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Экс-министру здравоохранения Республики Дагестан Танке Ибрагимову продлили срок ареста до 7 февраля 2019 года. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Махачкалы.

— Танке Ибрагимову продлить срок содержания под стражей до 7 февраля 2019 года, — вынес приговор судья.

Следствие ходатайствовало о продлении заключения Ибрагимова в СИЗО, считая, что чиновник обладает слишком большим влиянием. Поэтому, оказавшись на свободе, может попытаться оказать воздействие на ход расследования.

Напомним, что уже бывшего министра здравоохранения республики подозревают в крупном мошенничестве на 115 миллионов рублей. Также он фигурирует как одна из персон крупного преступного картеля в сфере здравоохранения республики. По сведениям следователей, в преступную организацию входили руководители предприятий «Дагмедтехника», «Глобалмедтех», «РегионФарма», «Медфармаснаб». Их теневой доход составил около 7 миллиардов рублей.

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