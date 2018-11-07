Сотрудники из МВД Кабардино-Балкарии попались на лжи в декларациях

СЕГОДНЯ 11:00 2018-11-07T11:01:10+03:00

Полицейские не указали свои дома, машины и доходы с прошлой работы

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В Кабардино-Балкарии после проверки соблюдения антикоррупционного закона в ОМВД по Чегемскому району нашли грубейшие нарушения.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе прокуратуры республики, сотрудники вносили в декларацию неполную информацию о своем материальном положении.

- Не отражены сведения о транспортных средствах, находящихся в их собственности, о доходах, полученных от продажи транспортных средств, об отчуждении транспортных средств в результате безвозмездной сделки, - уточнили в ведомстве. - Имели место факты неотражения сведений о доходах по предыдущему месту работы.

Некоторые полицейские также не предоставляли справки о недвижимости в собственности.

По факту проверки прокуратура обязала начальство устранить нарушения и привлечь ответственных лиц за неисполнение закона "О противодействии коррупции"