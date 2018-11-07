Сотрудники из МВД Кабардино-Балкарии попались на лжи в декларациях
В Кабардино-Балкарии после проверки соблюдения антикоррупционного закона в ОМВД по Чегемскому району нашли грубейшие нарушения.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе прокуратуры республики, сотрудники вносили в декларацию неполную информацию о своем материальном положении.
- Не отражены сведения о транспортных средствах, находящихся в их собственности, о доходах, полученных от продажи транспортных средств, об отчуждении транспортных средств в результате безвозмездной сделки, - уточнили в ведомстве. - Имели место факты неотражения сведений о доходах по предыдущему месту работы.
Некоторые полицейские также не предоставляли справки о недвижимости в собственности.
По факту проверки прокуратура обязала начальство устранить нарушения и привлечь ответственных лиц за неисполнение закона "О противодействии коррупции"