2018-11-07T11:32:56+03:00
Происшествия

95-летняя женщина погибла на Ставрополье от отравления угарным газом

Пенсионерку нашли у нее в доме
Алена БЕЛЯЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На Ставрополье пожилая женщина погибла от отравления угарным газом. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, трагедия произошло пятого ноября нынешнего года в частном доме в селе Саблинском Александровского района. 95-летняя женщина была найдена мертвой.

Согласно информации следователей, смерть произошла из-за того, что шибер на дымоходе был закрыт, что привело к утечке угарного газа. Экспертиза показала, что именно это грубое нарушение требования безопасности пользования газом в быту и привело к гибели пенсионерки.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24