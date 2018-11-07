95-летняя женщина погибла на Ставрополье от отравления угарным газом

СЕГОДНЯ 11:32 2018-11-07T11:32:56+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ставрополье пожилая женщина погибла от отравления угарным газом. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, трагедия произошло пятого ноября нынешнего года в частном доме в селе Саблинском Александровского района. 95-летняя женщина была найдена мертвой.

Согласно информации следователей, смерть произошла из-за того, что шибер на дымоходе был закрыт, что привело к утечке угарного газа. Экспертиза показала, что именно это грубое нарушение требования безопасности пользования газом в быту и привело к гибели пенсионерки.