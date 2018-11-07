На Ставрополье торговый представитель украл у фирмы больше миллиона
В одной из компаний Буденновска на крупном хищении попался торговый представитель. Сотрудник продавал товар, а вырученные деньги складывал в карман мимо кассы. По нехитрой схеме 33-летний житель села Прасковея стащил у фирмы больше 1,2 млн рублей.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого МВД, воришка во всем сознался и сообщил, что деньги потратил.
- Полицейскими изъята бухгалтерская и иная документация для проведения соответствующих экспертиз, - добавили сотрудники ведомства. - Следователем в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.