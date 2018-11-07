Полмиллиона перечислил 82-летний ставрополец телефонному мошеннику

СЕГОДНЯ 13:39 2018-11-07T13:39:53+03:00

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В Ставропольском крае 82-летний житель Невинномысска перечислил мошеннику 500 тыс рублей. Пенсионеру дозвонился аферист, представившийся финансистом из Москвы. Он пообещал мужчине выплатить 2 млн рублей в счет компенсации за купленные им лекарства и полмиллиона попросил перевести как налоговый вычет от субсидии.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД СК, отправив указанную сумму, но не получив обещанные миллионы взамен, пенсионер обратился в полицию.

- Сотрудниками полиции проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление предполагаемого участника преступления, - сообщили в ведомстве.

Заведено уголовное дело по статье "мошенничество".