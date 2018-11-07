2018-11-07T14:12:24+03:00
Происшествия

Самолёт «Магас — Москва» экстренно сел из-за дебошира-курильщика

Командир судна сообщил, что неадекватный пассажир нападал на бортпроводников
Андрей ЗОБОВ
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Самолёт, направлявшийся из Магаса в Москву совершил экстренную посадку в Волгограде из-за дебошира-курильщика. Инцидент произошёл днём 7 ноября. О нём «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщил источник в экстренных службах.

— Один из пассажиров авриалайнера наплевал на правила и закурил на борту. Когда персонал попытался остановить нарушителя, начал вести себя агрессивно. Матерился, нападал на бортпроводницу, пытавшуюся отобрать сигарету, — рассказал собеседник «КП».

В результате командир Боинг-737 решил совершить экстренную посадку в Волгограде. Дебошира-курильщика высадили, передав в руки прибывшим на местро происшествия полицейским.

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