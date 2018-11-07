2018-11-07T15:19:29+03:00
Происшествия

В ДТП на Ставрополье погибли 2 человека

Михаил ЮЖНЫЙ
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На федеральной трассе «Кавказ» вблизи Невинномысска Ставропольского края произошло ДТП с легковушкой и фурой, в результате которого погибли двое местных жителей.

В пресс-службе краевого управления ГИБДД рассказали подробности произошедшего.

- Во вторник на 232 километре автодороги «Кавказ» у города Невинномысска «Лада Калина» на полном ходу врезалась в грузовик Mercedes, который ехал по полосе встречного движения. В результате аварии погибли два человека, - уточнили правоохранители. - Помочь им медики уже не успели.

По предварительным данным, причиной ДТП стало значительное нарушение скоростного режима и не выдержанная дистанция между двумя автомобилями.

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