В Ставрополе пенсионерку завалило товаром в супермаркете

СЕГОДНЯ 16:34 2018-11-07T16:35:14+03:00

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В Ставрополе гостью из Калмыкии завалило продовольственными товарами. Происшествие в одном из городских супермаркетов обернулось для пенсионерки черепно-мозговой травмой, сотрясением и множественными ушибами.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе ПАСС СК, 65-летняя женщина вместе с супругом приехала в Ставрополь погостить. Визит в магазин не сулил беды. Но когда она набрала продуктов и подошла к кассе, с ближайшей полки на неё стали падать продукты. Женщина не успела сориентироваться и буквально через секунду была погребена под грудой продовольствия.

Ей на помощь тут же пришли очевидцы и работники супермаркета. Другие вызвали спасателей. К моменту прибытия ПАСС завал уже разгребли. Специалисты оказали первую медпомощь и передали в руки врачей.

Пенсионерку госпитализировали в одну из городских больниц. Здесь у неё обнаружили, что у женщины закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение могза. Всё тело пострадавшей покрыто ссадинами и ушибами.