2018-11-07T17:00:25+03:00
Общество

В Ессентуках открылся Дом милосердия

Новое здание освятил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт
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Немногим больше трех лет назад был заложен первый камень в основание будущего епархиального Дома милосердия в ессентукском больничном городке. Новоселье в прибольничном храме решили праздновать 6 ноября, по православному календарю это день Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

В день первопрестольного праздника представители духовенства региона во главе с архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом освятили только что построенное здание Дома милосердия.

В социальном учреждении епархии будут останавливаться те, кто приехал в Ессентуки из других регионов, сопровождая в больницу родных, нуждающихся в операции или серьезном лечении. Весь первый этаж с четырьмя жилыми комнатами, вмещающими одновременно до восьми человек, выполняет как раз функцию хостела. Помещения предстоит еще оборудовать всем необходимым. Само здание и его внутренняя отделка также были сделаны силами и средствами прихожан.

Третий этаж пока используется как склад. В цокольном этаже продолжит работу Центр поддержки детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Солнечный городок». Со временем построят отдельный корпус для ведения благотворительной деятельности.

После завершения службы, проповеди и освящения Владыка Феофилакт поблагодарил настоятеля отца Алексея, сестер милосердия, прихожан и врачей Ессентукской городской больницы за помощь.

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