2018-11-07T18:19:30+03:00
Общество

Сбербанк на Ставрополье запустил пилотный проект

Новый сервисный продукт предназначен для автовладельцев
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Новый сервисный продукт Сбербанка «Автозащита» решает основные проблемы автовладельцев, связанные с ОСАГО, в частности обеспечивает дополнительную защиту в ситуациях, когда выплата по ОСАГО не предусмотрена или ее недостаточно.

Оформить полис можно в любом отделении Сбербанка. Процедура простая, требуются только паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства.

- Программа будет особенно актуальна в преддверии зимнего сезона, - говорит управляющий Ставропольским отделением ПАО Сбербанк Алексей Чванов. - Она включает самые популярные риски, в том числе падение снега, льда, деревьев в результате стихийных бедствий. И имеет привлекательные условия. Рассчитываем, что автомобилисты Ставрополья обязательно обратят на нее внимание.

Срок действия предложения - до 30 ноября 2018 года. Подробную информацию об условиях продукта можно получить по тел: 900 или в офисах банка.

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