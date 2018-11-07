Лучше всех международный этнографический диктант написали в Северной Осетии

СЕГОДНЯ 21:16 2018-11-07T21:16:06+03:00

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Самый высокий средний балл по Большому этнографическому диктанту набрали в Северной Осетии (75 баллов) и Карачаево-Черкесии (74 балла).

Об этом в соцсетях рассказал глава КЧР Рашид Темрезов:

- Эти данные приводят организаторы акции, - отмечает Темрезов. - А тройку лидеров замыкает Татарстан (72 балла).

С его слов, в Карачаево-Черкесии в этом году диктант написали 800 человек - вдвое больше, чем ранее. Причем самому молодому участнику было 13 лет, а взрослому - 78 лет.

Напомним, этнографический диктант написали 2 ноября. Акцию провели в третий раз и не только в России. В 2017 году диктант написали почти 400 тыс человек на 2,6 тыс площадках у нас в стране и за рубежом.