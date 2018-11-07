2018-11-07T21:34:40+03:00
Происшествия

В Ставрополе будут судить экс-постпреда губернатора за взятку в 12 миллионов

Сергей Батынюк несколько месяцев находился под стражей
Евгения СОКОРЕВА
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Сергей Батынюк. Фото: с сайта администрации Невинномысска.Сергей Батынюк. Фото: с сайта администрации Невинномысска.
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В Ставрополе будут судить бывшего постпреда губернатора Сергея Батынюка. Чиновника обвиняют в получении 12-миллионной взятки в 2015 году. По незаконному соглашению с предпринимателем Батынюк обещал передать взятку следствию, но деньги оставил себе.

Задержали чиновника еще 25 января этого года.

Напомним, Сергей Батынюк с 2012 по 2015 год занимал должность мэра Невинномысска, а затем полпреда губернатора Ставропольского края по Предгорному району. Уволили его в 2017 году по достижению пенсионного возраста.

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