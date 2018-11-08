2018-11-08T08:45:49+03:00
Происшествия

Житель Владикавказа пострадал при взрыве гранаты

Михаил ЮЖНЫЙ
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В одном из частных домов во Владикавказе произошел взрыв гранаты. При этом одному человеку понадобилась медицинская помощь. По сообщению пресс-службы республиканского МВД, ЧП произошло в частном доме по улице Карла Маркса. Предположительно, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с боеприпасом.

Один человек получил травмы и был госпитализирован. Сообщается, что раны незначительные. К счастью, при взрыве никто не погиб. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов. Проводится проверка по указанным фактам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также полицейские в ближайшее время должны выяснить, откуда у мужчины взялся опасный боеприпас и как он собирался его использовать.

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