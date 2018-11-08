Ставропольская почта присоединились к сбору средств на реставрацию памятника Минину и Пожарскому

СЕГОДНЯ 10:02 2018-11-08T10:02:00+03:00

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Коллектив УФПС Ставропольского края принял участие в акции по сбору средств на реставрацию скульптурного монумента, увековечившего легендарных защитников Москвы Кузьму Минина и Дмитрия Пожарского. Идея поучаствовать во всероссийской акции вызвала интерес и со стороны работников, и со стороны руководства УФПС. Всего в сборе средств приняло участие около трехсот работников ставропольской почты.

Директор макрорегиона Северный Кавказ Сергей Муратов напомнил об исторической связи, существующей между почтой и героями – победителями Смуты.

- Далеко не все сейчас помнят, что Дмитрий Пожарский может по праву считаться одним из основателей российской почты – после изгнания захватчиков из Москвы он суммарно более пяти лет возглавлял Ямской приказ, реализовав на этом посту ряд реформ, послуживших упорядочению почтового извоза, - подчеркнул он.

Памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому - первый скульптурный монумент Москвы, установленный на Красной площади 200 лет назад в честь победы русских ополченцев над иностранными интервентами в 1612 году.