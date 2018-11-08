В Ростове-на-Дону пройдет всероссийская конференция акушеров-гинекологов

СЕГОДНЯ 11:05 2018-11-08T14:13:07+03:00

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16 ноября в Ростове-на-Дону пройдет научно-образовательная конференция «Актуальные вопросы гинекологии». В Областном консультативно-диагностическом центре ведущие специалисты России обсудят женское здоровье. Выбор места не случаен: ровно 10 лет назад здесь организован Областной центр патологии шейки матки, в котором наблюдаются и лечатся пациентки Юга России.

Как рассказала его руководитель Татьяна Димитриади, на конференции будет обсуждаться модель скрининга рака шейки матки на примере Ростовской области, ранняя диагностика и патогенетическая терапия эндометриоза с сохранением репродуктивной функции, особенности проведения колькоскопии, использование ВПЧ-тестов и целый ряд других вопросов.

К слову, гинекологическая служба ОКДЦ имеет многолетний опыт успешной работы по выявлению, лечению и мониторингу пациенток с патологией шейки матки. А консультативный прием ведут высококвалифицированные врачи-гинекологи, регулярно повышающие профессиональный уровень в мировых ведущих научных центрах.

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 127, телефон: 8 (863) 227-00-00, сайт rokdc.ru