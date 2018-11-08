Погибшие при атаке на храм в Грозном саратовские полицейские награждены посмертно

СЕГОДНЯ 12:45 2018-11-08T12:45:26+03:00

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Погибшие при атаке на церковь Архангела Михаила в Грозном полицейские из Саратовской области Кайрат Рахметов и Владимир Горсков приказом президента посмертно награждены Орденами мужества. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе МВД России.

— Двадцать девятого октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении этих полицейских Орденами мужества посмертно. Глава МВД России передал родственникам героев государственные награды, — говорится в сообщении.

Напомним, что сотрудники МВД по Саратовской области Кайрат Рахметов и Владимир Горсков 19 мая охраняли церковь Архангела Михаила в Грозном. Во время службы четверо боевиков напали на храм. Их целью было молниеносно захватить здание и взять всех прихожан в заложники. Однако полицейские ценой своей жизни не позволили боевикам прорваться внутрь.

— Шел молебен, в храме было полно детей и женщин. Когда сын услышал выстрелы — выскочил, завязалась перестрелка. И сначала я думал, что его убили в первые минуты, а оказывается, он додержался до прихода помощи, — с горечью рассказал о подвиге Владимира его отец, Юрий Горосков.

Усилиями двух героев во время атаки погиб лишь один прихожанин. Также ранения в бою получили ещё двое сотрудников МВД Чечни. Террористов застрелили во время спасательной операции.

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