На Ставрополье из-за пожара в школе эвакуировали почти 300 детей и учителей

СЕГОДНЯ 14:03 2018-11-08T14:03:10+03:00

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На Ставрополье из горящей школы №16 в Томузловском селе Буденновского района эвакуировали 258 детей и учителей.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ГУ МЧС по СК, ЧП произошло утром, около 11 часов.

- Пожарные установили, что дым идёт из-под пола, - сообщили представители ведомства. - Обнаружено, что тлеет стекловата в подвальном помещении.

По информации спасателей, никто не пострадал.