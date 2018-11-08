На Ставрополье из-за пожара в школе эвакуировали почти 300 детей и учителей
Спасатели уже установили причину возгорания
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На Ставрополье из горящей школы №16 в Томузловском селе Буденновского района эвакуировали 258 детей и учителей.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ГУ МЧС по СК, ЧП произошло утром, около 11 часов.
- Пожарные установили, что дым идёт из-под пола, - сообщили представители ведомства. - Обнаружено, что тлеет стекловата в подвальном помещении.
По информации спасателей, никто не пострадал.