В Северной Осетии завели дело на фельдшера, по чьей вине умер ребенок

СЕГОДНЯ 14:50 2018-11-08T14:50:44+03:00

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В Северной Осетии возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" на фельдшера скорой помощи из Моздока. Медработник назначила амбулаторное лечение 9-летнему мальчику, получившему 50% ожог тела. Ребенок неделю мучился дома в агонии на глазах у матери в станице Луковской. Умер мальчик после экстренной госпитализации на операционном столе.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственных органов республики, 39-летнего фельдшера признали ответственной за гибель ребенка, но часть вины вменили матери.

- В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям матери, в части оставления без помощи сына, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, - добавили в ведомстве. - Расследование уголовного дела продолжается.