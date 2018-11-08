Ессентукское озеро наполняется водой и рыбой

СЕГОДНЯ 14:19 2018-11-08T14:20:27+03:00

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После восстановления донных конструкций руководство Ессентукского озера принялось за местную фауну.

Второй день на берегу озера считают рыбу. Из сооруженных бассейнов, которые на 2 месяца для нее стали временным домом, пресноводных в специальных контейнерах перевозят к воде. Сотрудники озера уже выпустили на просторы главного водоема Ессентуков больше тонны толстолобиков и около 300 кг белого амура - только взрослые особи, которые в дальнейшем смогут нереститься.

- Количество рыбы в озере обусловлено природным балансом. Для очистки водной глади от водорослей необходимо порядка 19 особей на 1 га. Мы учли наши параметры и выпускаем рыбы с небольшим запасом, - отметил директор МАУК «Аттракцион» Владимир Паюл.

Не остались без внимания и утки. К зиме им помогают подготовиться работники озера, которые каждое утро собирают крякв на питательный завтрак.

К концу ноября городское озеро наполнится водой, и любимое место отдыха ессентучан начнет работу в обычном режиме. Первыми, кто с нетерпением ждет открытия, - местные приверженцы ЗОЖ. Моржи уже подготовили плотный график заплывов.