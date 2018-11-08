2018-11-08T14:20:27+03:00
Общество

Ессентукское озеро наполняется водой и рыбой

Капитальный ремонт инженерных сетей, который начался в начале сентября на городском озере города-курорта, успешно завершен
Поделиться:
Рыбу перевозят к воде в специальных контейнерахРыбу перевозят к воде в специальных контейнерах
Изменить размер текста:

После восстановления донных конструкций руководство Ессентукского озера принялось за местную фауну.

Второй день на берегу озера считают рыбу. Из сооруженных бассейнов, которые на 2 месяца для нее стали временным домом, пресноводных в специальных контейнерах перевозят к воде. Сотрудники озера уже выпустили на просторы главного водоема Ессентуков больше тонны толстолобиков и около 300 кг белого амура - только взрослые особи, которые в дальнейшем смогут нереститься.

- Количество рыбы в озере обусловлено природным балансом. Для очистки водной глади от водорослей необходимо порядка 19 особей на 1 га. Мы учли наши параметры и выпускаем рыбы с небольшим запасом, - отметил директор МАУК «Аттракцион» Владимир Паюл.

Не остались без внимания и утки. К зиме им помогают подготовиться работники озера, которые каждое утро собирают крякв на питательный завтрак.

К концу ноября городское озеро наполнится водой, и любимое место отдыха ессентучан начнет работу в обычном режиме. Первыми, кто с нетерпением ждет открытия, - местные приверженцы ЗОЖ. Моржи уже подготовили плотный график заплывов.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Песков назвал земельный конфликт Ингушетии и Чечни "рабочей ситуацией"
В Северной Осетии завели дело на фельдшера, по чьей вине умер ребенок
На Ставрополье из-за пожара в школе эвакуировали почти 300 детей и учителей
На Ставрополье два человека погибли в тройном ДТП с «КамАЗом»
Погибшие при атаке на храм в Грозном саратовские полицейские награждены посмертно
В Ростове-на-Дону пройдет всероссийская конференция акушеров-гинекологов
Ставропольская почта присоединились к сбору средств на реставрацию памятника Минину и Пожарскому
В Новороссийске осужден уроженец Чечни, организовавший банду "черных коллекторов"
Житель Владикавказа пострадал при взрыве гранаты
В Ставрополе будут судить экс-постпреда губернатора за взятку в 12 миллионов
Лучше всех международный этнографический диктант написали в Северной Осетии
Сбербанк на Ставрополье запустил пилотный проект
В Ессентуках открылся Дом милосердия
В Ставрополе пенсионерку завалило товаром в супермаркете
В ДТП на Ставрополье погибли 2 человека
Самолёт «Магас — Москва» экстренно сел из-за дебошира-курильщика
Полмиллиона перечислил 82-летний ставрополец телефонному мошеннику
В 2019 году на села КЧР потратят 170 млн рублей
На Ставрополье торговый представитель украл у фирмы больше миллиона
95-летняя женщина погибла на Ставрополье от отравления угарным газом
Сотрудники из МВД Кабардино-Балкарии попались на лжи в декларациях
Экс-министру здравоохранения Дагестана продлили срок заключения в СИЗО
На Ставрополье с туристов собрали более 138 млн рублей
В Дагестане двое полицейских и предприниматель похитили вещдоков на 137 млн рублей
83 ребенка пострадали в аварии на Ставрополе
Доверчивый ставрополец переписал квартиру на мошенницу с сайта знакомств
Во Владикавказе полицейские изъяли 2,3 миллиона бутылок вина
За шпионский "жучок" будут судить экс-начальника из МВД Ингушетии