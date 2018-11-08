Песков назвал земельный конфликт Ингушетии и Чечни "рабочей ситуацией"

СЕГОДНЯ 15:04 2018-11-08T15:05:30+03:00

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Москва держит ситуацию с изменением границ Чечни и Ингушетии в поле внимания. Как 8 ноября сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вызванный обменом территорий спор остается в правовом поле, поэтому исход решит суд.

- Это рабочая ситуация. Она решается в судебном порядке. Это абсолютно нормально, - приводит слова Пескова "Интерфакс".

Напомним, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров уже направил запрос в Конституционный суд России о соответствии республиканской конституции соглашения об изменении границ с Чечней. До этого Конституционный суд Ингушетии назвал договор незаконным из-за непроведения референдума.