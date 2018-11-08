В Ставрополе за потоп на месте археологических раскопок осудили главу строительной компании

СЕГОДНЯ 16:00 2018-11-08T16:01:28+03:00

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В Ставрополе вынесли приговор директору строительной компании, из-за которой затопило место раскопок Татарского городища.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе Промышленного краевого суда, фирма закупила и установила дешевые, не отвечающие контракту, ливневки и провела некачественную работу по укреплению бетонных конструкций. Система не справилась с выбросом неочищенных сточных вод.

- Суд признал его виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей, - сообщили в ведомстве.

Приговор не вступил в силу.