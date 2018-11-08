2018-11-08T16:23:11+03:00
Общество

Комплекс по производству мяса индейки на Ставрополье открыл очередную площадку проекта

Реализуется проект при поддержке Сбербанка
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В станице Темижбекской открылась очередная площадка предприятия «Агро-Плюс» - крупнейшего производителя мяса индейки в крае. Проект реализуется с 2015 года при поддержке Сбербанка. Объем вложенных кредитных ресурсов банка в рамках проекта составляет 3,045 млрд. рублей.

Сегодня функционируют уже 6 откормочных платформ, комбикормовое производство, территория приема мяса и его первичной обработки. Объем реализованной продукции в 2017 году превысил 5800 тонн. Мясо индейки поставляется в регионы СКФО и ЮФО, Ленинградскую, Московскую, Новосибирскую, Челябинскую области, другие территории. Запуск очередной площадки - птичника для взрослой птицы - позволит предприятию сделать еще один шаг к достижению проектной мощности - свыше12 тысяч тонн мяса в год.

- Сбербанк на Ставрополье реализует сотни разных проектов, - подчеркнул на церемонии открытия новой площадки управляющий Ставропольским отделением ПАО Сбербанк Алексей Чванов. - Но особое место среди них занимают проекты в сфере АПК - ключевой для нашего края отрасли, такие, как «Агро-Плюс», которые создают новые рабочие места, укрепляют местную экономику. Отрадно видеть, как предприятие уверенно растет, выходит на запланированные масштабы производства.

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