Руководство Черкесска закупило новые авто для чиновников за 6,5 млн
Мэрия Черкесска закупила новые автомобили для чиновников за 6,5 миллиона рублей. По сообщениям СМИ, новые машины предназначаются для главы города, мэра и его первого заместителя.
Информация о приобретении новых автомобилей для мэрии столицы Карачаево-Черкесии размещена на официальном портале госзакупок. Так, две машины, предположительно марки Toyota, будут куплены за 2 373 000 рублей каждая. На них будут ездить мэр столицы Руслан Тамбиев и градоначальник Евгений Беланов. Ещё один автомобиль, предположительно той же марки, за 1 406 500 рублей предназначен для Алексея Баскаева.
При этом, в официальных документах максимальная стоимость авто для руководителей такого уровня ограничивается 1,5 миллионом рублей. На машинах, стоящих не более 2,5 миллиона могут ездить чиновники уровня федеральных министров и их заместители.
В пресс-службе мэрии эту информацию комментировать отказались.
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