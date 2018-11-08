2018-11-08T17:58:44+03:00
Общество

Руководство Черкесска закупило новые авто для чиновников за 6,5 млн

В пресс-службе информацию комментировать отказались
Андрей ЗОБОВ
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Мэрия Черкесска закупила новые автомобили для чиновников за 6,5 миллиона рублей. По сообщениям СМИ, новые машины предназначаются для главы города, мэра и его первого заместителя.

Информация о приобретении новых автомобилей для мэрии столицы Карачаево-Черкесии размещена на официальном портале госзакупок. Так, две машины, предположительно марки Toyota, будут куплены за 2 373 000 рублей каждая. На них будут ездить мэр столицы Руслан Тамбиев и градоначальник Евгений Беланов. Ещё один автомобиль, предположительно той же марки, за 1 406 500 рублей предназначен для Алексея Баскаева.

При этом, в официальных документах максимальная стоимость авто для руководителей такого уровня ограничивается 1,5 миллионом рублей. На машинах, стоящих не более 2,5 миллиона могут ездить чиновники уровня федеральных министров и их заместители.

В пресс-службе мэрии эту информацию комментировать отказались.

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