Суд отменил УДО осужденному чеченскому журналисту

СЕГОДНЯ 08:35 2018-11-09T08:36:20+03:00

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Верховный суд Чечни отменил решение о досрочном освобождении журналиста «Кавказского узла» Жалауди Гериева. Работника СМИ осудили за якобы хранение наркотиков. О решении суда сообщил адвокат Алауди Мусаеа. По его словам, вопрос об УДО Гериева теперь будет второй раз рассматриваться в Наурском райсуде.

В сентябре Наурский суд Чечни принял решение об УДО Гериева, который отбыл три четверти назначенного ему срока, окончил в заключении профучилище, имеет поощрения и не получал никаких взысканий от руководства колонии. Прокуратура однако обжаловала постановление, заявив, что работник СМИ в заключении получил два взыскания, а по результатам психологического обследования у Гериева медики якобы нашли «устойчивое асоциальное поведение и склонность к отклоняющемуся поведению».

В 2016 году Гериева на три года судьи отправили в колонию за «хранение наркотиков в крупном размере». По версии следствия, журналист собрал дикорастущую коноплю и был задержан правоохранителями 16 апреля 2016 года, когда шёл с пакетом наркотика на кладбище в одном из чеченских населенных пунктов.