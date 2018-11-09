"Не служил - не мужик": спор про армию закончился убийством на Ставрополье
На Ставрополье 33-летний житель села Солдато-Александровского Советского городского округа подозревается в убийстве своего знакомого. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, против него возбуждено уголовное дело.
По данным ведомства, вечером 25 октября нынешнего года в одном из домов села Солдато-Александровского двое мужчин поссорились из-за службы в армии. 49-летний потерпевший оскорблял своего друга за то, что тот не был солдатом. Подозреваемый сорвался и забил своего оппонента до смерти деревянным табуретом.
Сейчас он заключен под стражу.
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