ДТП в Ставрополе:"Матиз" разбился вдребезги об "Ладу"
Есть пострадавшие [видео]
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В Ставрополе сегодня утром на дороге Северный обход произошла страшная авария. Автомобиль "Матиз" на высокой скорости столкнулся с "Ладой". Переднюю часть иномарки разбило вдребезги.
Кадры с места аварии прислали очевидцы:
Ставрополь: авария на дороге Северный обход.
Со слов свидетелей, пострадавших забрали в больницу на реанимобиле. Сейчас специалисты госавтоинспекции выясняют подробности происшествия и устанавливают причину ДТП.