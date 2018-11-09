2018-11-09T12:01:27+03:00
Происшествия

ДТП в Ставрополе:"Матиз" разбился вдребезги об "Ладу"

Есть пострадавшие [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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В Ставрополе сегодня утром на дороге Северный обход произошла страшная авария. Автомобиль "Матиз" на высокой скорости столкнулся с "Ладой". Переднюю часть иномарки разбило вдребезги.

Кадры с места аварии прислали очевидцы:

Ставрополь: авария на дороге Северный обход.

Со слов свидетелей, пострадавших забрали в больницу на реанимобиле. Сейчас специалисты госавтоинспекции выясняют подробности происшествия и устанавливают причину ДТП.

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