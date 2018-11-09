2018-11-09T12:37:40+03:00
Общество

Сбербанк в свой день рождения устроит «Зеленый день»

Клиентов ждут скидки, повышенные ставки по вкладам и другие выгодные предложения
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Сбербанк встретит свое 177-летие под девизом «Зеленый день - самый выгодный день в году!» снижением цен и большей доступностью банковских и небанковских продуктов.

«Зеленый день» стартует для розничных и корпоративных клиентов 11 ноября и продлится до 12 ноября для розничных и до 17 ноября для корпоративных клиентов.

Партнеры банка из разных областей торговли и сферы услуг порадуют клиентов специальными скидками в честь дня рождения банка.

В скидочных программах Сбербанка и его партнеров будет использоваться цифра «177» в честь 177-летия банка.

- Сбербанк запускает новую традицию «Зеленый день», - рассказал Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. - Миллионы людей смогут оформить продукты и услуги Сбербанка на уникальных условиях: ипотека со скидкой в 1,77%, кредит от 11,77%, вклад 7,5%, 0% за платежи в приложении Сбербанк Онлайн, 17,7% Спасибо будут начисляться за оплату проезда в общественном транспорте Ростова, Краснодара, Сочи и Ставрополя. К акции на Юге также присоединились наши партнеры - строительные компании, туристические фирмы, спортивные клубы, кафе и рестораны. Мы рассчитываем, что каждый год их число будет только расти.

Подробнее о предложениях банка - здесь.

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